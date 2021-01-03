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03.01.2021 16:46
Рубрика: Власть

Сухопутные войска получат более 400 танков, БМП и БТР

Текст: Юрий Гаврилов
В этом году Сухопутные войска получат более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники. Об этом в воскресенье сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там уточнили, что такие поставки предусмотрены государственным оборонным заказом. В тот арсенал войдут машины, хорошо зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Фото: Министерство обороны РФ
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В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ заявили, что в войсках ожидают, в частности, современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А.

Эта техника уже имеется у сухопутчиков и доказала свою эффективность на учениях. К примеру, известно, что в прошлом году в Сухопутные войска поставили более 120 модернизированных танков Т-72Б3М со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками.

Напомним, что Т-72 - наш основной боевой танк, на основе которого за последние десятилетия созданы несколько усовершенствованных боевых машин. В том числе используемых российскими и зарубежными участниками популярного "Танкового биатлона".

В варианте Т-72Б3М эта машина впервые была продемонстрирована в 2018 году на международном военно-техническом форуме "Армия", который прошел в Подмосковье.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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По данным корпорации "Уралвагонзавод", где создали и производят эту боевую машину, Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На нем установили современные системы управления огнем, позволяющие поражать цели днем и ночью, а также цифровые средства связи.

С прошлой весны в войска поступает танк Т-90М "Прорыв". В числе первым им начали оснащать танковые подразделения Таманской мотострелковой дивизии.

На подходе и, пожалуй, самая ожидаемая в войсках новинка - танк Т-14 "Армата". Его уже демонстрировали на парадах Победы в Москве. Серийное производство этой машины запланировано на 2021 год. Если эти планы останутся неизменными, то Россия сохранит первое место в мире по выпуску танков. Наша страна, как ранее говорил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, также лидирует в производстве боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня.

Власть Безопасность Армия

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