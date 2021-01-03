Таманская дивизия получит новые противотанковые комплексы

Новое ракетное вооружение получит в наступившем году Таманская мотострелковая дивизия гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Это - более 18 самоходных ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) "Хризантема- С" на гусеничном шасси. Они заменят противотанковые ракетные комплексы "Штурм".

В Западном военном округе сообщили, что в ближайшее время планируется полное перевооружения отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК. Вместе с ними прибудут представители завода-изготовителя, которые помогут личному составу овладеть новой техникой.

"Хризантема-С" предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой, укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей и живой силы.