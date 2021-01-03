У судебных приставов появился кодекс чести

Разработан Кодекс этики и служебного поведения для сотрудников Федеральной службы судебных приставов России.

Кодекс определяет нормы служебной этики, основные принципы и требования к служебному поведению сотрудников при осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время, которые основываются на общепринятых в российском обществе нравственных принципах и ценностях. Кодекс служит основой для формирования позитивного и компетентного поведения сотрудников, уважительного отношения к органам принудительного исполнения РФ. В пояснительной записке говорится, что знание и соблюдение сотрудниками положений кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. Причем, кодекс подлежит обязательному изучению сотрудниками и гражданами, поступающими на службу.

Так, сотрудников органов принудительного исполнения обяжут не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, не высказываться публично в адрес чиновников, проявлять уважение к национальным традициям и не публиковать в соцсетях личную информацию. Они должны проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к гражданам. Сотрудники не должны допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в СМИ, в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций.

Кодекс требует, чтобы сотрудник умел грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, воздерживался от нецензурных выражений и действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. Судебный пристав должен воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление алкогольных напитков накануне и во время выполнения служебных обязанностей. Сотрудникам запрещено курить при нахождении в форменной одежде на ходу, в местах, не отведенных для курения, во время бесед, служебного общения с гражданами. Нельзя держать руки в карманах форменной одежды, ходить в нечищеной и стоптанной обуви и вообще в форменной одежде, утратившей надлежащий вид. При выполнении служебных обязанностей сотрудники должны иметь опрятный внешний вид, соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании парфюмерии, косметики и ношении ювелирных украшений.

Не рекомендуется размещать на своих страничках в социальных информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, позволяющую определить его персональные данные, принадлежность к органам принудительного исполнения РФ, материалы, дискредитирующие образ сотрудника, умаляющие либо наносящие ущерб авторитету и деловой репутации федеральной службе.