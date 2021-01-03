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03.01.2021 12:58
Рубрика: Власть

В 2021 году Северный флот организует экспедицию на Новую Землю

Текст: Юрий Гаврилов

В этом году Минобороны РФ совместно с Русским географическим обществом (РГО) продолжит научно-исследовательскую работу в районах Крайнего Севера. Для этого, в частности, будет организована очередная экспедиция к архипелагу Новая Земля.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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"В 2021 году в рамках реализации планов экспедиционной деятельности Северный флот совместно с Русским географическим обществом продолжит исследовать Арктику. В летний период навигации для этих целей будут использоваться два судна вспомогательного флота, которые выполнят ряд задач в районе архипелага Новая Земля", - сообщили в пресс-службе Северного флота.

О необходимости такой совместной работы не раз говорил командующий СФ Александр Моисеев. По его словам, тесное сотрудничество Северного флота и научного сообщества в ходе экспедиционной деятельности "способствует расширению возможностей нашего государства по исследованию и сохранению уникальной арктической природы, накоплению новых знаний о наших арктических территориях".

В пресс-службе СФ напомнили, что в прошлом году состоялась третья совместная экспедиция Северного флота и РГО, география которой охватила практически всю Арктику - от архипелага Земля Франца-Иосифа до Чукотки. За два с половиной месяца участники экспедиции совершили более 70 высадок на арктические острова и континентальное побережье. Было собрано большое количество исторических артефактов, проведены уникальные исторические и научные исследования, в том числе в подводной среде.

"Благодаря совместной работе североморцев с учеными и сотрудниками РГО и национального парка "Русская Арктика" получены уникальные данные по гляциологии, биологии и зоологии, экологии и истории освоения арктических архипелагов", - подчеркнули в пресс-службе.

Власть Безопасность Армия Общество Наука Правительство Минобороны

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