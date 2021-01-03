В болгарских горах произошло пять инцидентов с туристами

Пять происшествий с местными туристами произошло в горах Стара Планина в районе вершины Ботев в Болгарии. Об этом рассказали спасатели.

"Один из туристов поскользнулся обледеневшем склоне, упал в 300-метровое ущелье и погиб, еще трое, которые пытались помочь пострадавшему, получили серьезные травмы и были госпитализированы. Всего в горах произошло пять происшествий, в которых потребовалась помощь специалистов", - пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников горно-спасательной службы Болгарии.

По словам руководителя службы в городе Троян Христо Славков, причиной инцидентов стала недооценка особенностей метеоусловий и плохая экипировка туристов.