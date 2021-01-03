В Грузии вновь ввели карантинные ограничения из-за коронавируса

С воскресенья, третьего января, в Грузии вновь вводятся карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом. Свою работу остановят магазины оптовой и розничной торговли, за исключением продуктовых, а также крупные торговые центры.

Причиной вводимых ограничений является растущая динамика заражений коронавирусом среди населения. Дни с 3-15 января в республике объявлены праздничными. Уже с 16 января, по плану правительства, ограничения должны будут действовать только по выходным, пишет ТАСС.

В Грузии действует запрет на передвижение граждан с 21:00 до 05:00. Власти не раз заявляли, что план ограничительных мер может быть пересмотрен в зависимости от интенсивности распространения коронавирусной инфекции. Первый случай заражения вирусом SARS-CoV-2 в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.