В Японии рассчитывают на приезд мировых лидеров на Олимпиаду

Глава оргкомитета "Токио-2020", бывший премьер Японии Ёсиро Мори рассчитывает на приезд мировых лидеров на летнюю Олимпиаду. Об этом экс-руководитель японского правительства рассказал в интервью газете "Йомиури симбун".

В частности, Мори выразил надежду на то, что Европа и США преодолеют коронавирус, а спортивные состязания сможет посетить большое количество людей. Он также хотел бы увидеть на Играх в Токио и руководителей различных зарубежных государств.

"Возможно, приедет новый президент США Байден, мы также позвали Трампа", - подчеркнул Мори-сан, добавив, что гостей высокого уровня мог бы принять экс-премьер Синдзо Абэ.

Руководитель оргкомитета призвал все страны мира к сотрудничеству, предложив, несмотря на существующие противоречия между государствами, общими усилиями спокойно подумать над тем, как преодолеть COVID-19.

Напомним, что изначально проведение Олимпийских игр должно было пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако на фоне пандемии коронавируса соревнования были отложены на год. В настоящее время Токио готовится принять турнир с 23 июля по 8 августа.