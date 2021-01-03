В Испании изменились правила пользования электросамокатами

В Испании вступили в силу новые правила пользования электросамокатами и другими аналогичными транспортными средствами. Как напоминает Expancion, они были опубликованы в Официальном вестнике Испании еще несколько недель назад, и это время было дано муниципальным властям на то, чтобы обновить дорожные знаки и разметку на дорогах.

С первых чисел января на электросамокатах запрещено передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам, а их максимальная скорость ограничена 25 километрами в час. Кроме того, их пользователи должны соблюдать все правила дорожного движения, как и водители других транспортных средств.

Полиция даже сможет заставить "самокатчиков" пройти тест на наличие алкоголя в организме (сейчас допустимый уровень алкоголя составляет 0,25 мг на литр в выдыхаемом воздухе или 0,5 г на литр в крови у обычных водителей, у начинающих водителей и профессионалов этот порог ниже - 0,15 мг на литр в вдыхаемом воздухе и 0,3 г литр в крови).

В будущем пользователей электросамокатов также планируют обязать иметь страховку, пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.

По словам директора Главного управления дорожного движения Испании Пере Наварро, создание правил пользования электросамокатами является частью пакета реформ, направленных снижение смертности и серьезных травм на дороге. В рамках этих реформ в городах также планируется снизить максимальную разрешенную скорость.