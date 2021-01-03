В мире за сутки выявлено более 616 тысяч случаев заражения COVID-19

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 82,57 миллиона, увеличившись более чем на 616 тысяч. Данные публикует ВОЗ.

"Больше половины (56%) случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (348 200), на втором месте - регионы Европы (206 848), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 892)", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

США остаются лидером по числу заболевших. Здесь зарегистрировано уже 19 миллионов 578 тысяч 217 случаев инфицирования. Далее следуют Индия с 10 миллионами 305 тысячами 788 случаями и Бразилия, в которой положительный тест на коронавирус получили 7 миллионов 675 тысяч 973 человека. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.