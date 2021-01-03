В научной роте разработали новую систему управления подразделениями

Уникальное программное обеспечение позволяет координировать работу в подразделениях, автоматизирует процессы оповещения руководителей, сокращает время выполнения задач.

В пресс-службе Росгвардии пояснили, что это - специальный сервис по автоматизации управления в войсках, который разработали операторы научной роты Росгвардии в рамках исследовательской работы по проектированию программного обеспечения.

Разработка научной роты Росгвардии особенно актуальна в период пандемии коронавируса, когда часть сотрудников переведена на дистанционный режим работы, а совещания проводятся в формате видеоконференций.

Справка "РГ"

Научная рота Росгвардии создана в 2017 году. В этом подразделении проходят военную службу по призыву выпускники ведущих вузов страны, которые занимаются научной работой различного профиля с целью дальнейшего внедрения разработок в повседневную жизнь войск.

В декабре 2020 года, несмотря на объективные трудности в организации осеннего призыва, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, научная рота Росгвардии пополнилась операторами-новобранцами, отобранными из числа талантливой молодежи. В настоящее время военнослужащие научной роты проводят около 20 научных исследований в интересах Росгвардии.