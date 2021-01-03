В Норвегии ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

Правительство Норвегии ужесточит ограничения для предотвращения новой волны распространения коронавируса, заявила премьер-министр Эрна Сульберг.

"Прошу всех приложить усилия, чтобы избежать новой волны пандемии", - цитирует премьера Норвежское телеграфное бюро.

Правительство рекомендует норвежцам не приглашать домой гостей в следующие две недели. Кроме того, вводится запрет собираться группами более пяти человек вне собственного дома, а также на продажу алкоголя в барах, ресторанах и на мероприятиях. Рекомендуется, по возможности, продолжать работать удаленно.

Между тем количество случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 329 и достигло 50 266, передает ТАСС. За время пандемии от вызванных инфекцией осложнений умерли 436 пациентов. Протестировано 2,5 миллиона человек. Был также зафиксирован антирекорд в 700 инфицированных 13 ноября. Первый случай заболевания COVID-19 в королевстве выявили в конце февраля прошлого года.