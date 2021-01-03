Новости

Мясников рассказал, нужно ли повторно прививаться от коронавируса 22:45
В Норвегии ужесточат меры по борьбе с коронавирусом 22:09
Эпидемиолог раскрыла опасность "британского" штамма коронавируса 21:31
"Авангард" проиграл шесть матчей из последних восьми 21:27
В Вооруженных силах коронавирусом больны менее 4 тысяч военнослужащих 20:50
Помпео рассказал о жесткой политике Трампа в отношении России 20:16
"Аталанта" разгромила "Сассуоло", Миранчук вышел на шесть минут 19:32
Первые дни января в Москве прошли без нарушений антиковидных мер 19:01
Псковский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя 18:52
Юлия Ступак стала пятой в гонке преследования на этапе "Тур де Ски" 18:25
Медведчук раскритиковал минздрав Украины из-за российской вакцины 17:59
Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19 17:59
Александр Большунов: Сегодня пришлось потрудиться 17:49
Сотрудники Госинспекции получат электросамокаты для работы 17:48
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1 17:37
У судебных приставов появился кодекс чести 17:11
Вильфанд предупредил о мягком варианте зимы в европейской части России 17:02
В Сербии организовали незаконное прослушивание президента Вучича 16:52
В Москве появился онлайн-гид по праздничным улицам 16:37
В Японии рассчитывают на приезд мировых лидеров на Олимпиаду 16:32
Дзюба обошел Ибрагимовича и Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года 16:27
В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий серфингом 16:22
Российские туристы предпочитают планировать путешествия по интернету 16:20
Власти Ленобласти прокомментировали территориальные претензии Эстонии 16:19
Названо имя нового спутника "Доктора Кто", мнения фанатов разделились 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
03.01.2021 22:09
Рубрика: В мире

В Норвегии ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

Текст: Александр Саможнев

Правительство Норвегии ужесточит ограничения для предотвращения новой волны распространения коронавируса, заявила премьер-министр Эрна Сульберг.
Эпидемиолог раскрыла опасность "британского" штамма коронавируса

"Прошу всех приложить усилия, чтобы избежать новой волны пандемии", - цитирует премьера Норвежское телеграфное бюро.

Правительство рекомендует норвежцам не приглашать домой гостей в следующие две недели. Кроме того, вводится запрет собираться группами более пяти человек вне собственного дома, а также на продажу алкоголя в барах, ресторанах и на мероприятиях. Рекомендуется, по возможности, продолжать работать удаленно.

Между тем количество случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 329 и достигло 50 266, передает ТАСС. За время пандемии от вызванных инфекцией осложнений умерли 436 пациентов. Протестировано 2,5 миллиона человек. Был также зафиксирован антирекорд в 700 инфицированных 13 ноября. Первый случай заболевания COVID-19 в королевстве выявили в конце февраля прошлого года.

В мире Европа Норвегия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Эпидемиолог раскрыла опасность "британского" штамма коронавируса
Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19
Слуцкий прокомментировал слова спикера парламента Эстонии о границе с РФ
Помпео рассказал о жесткой политике Трампа в отношении России
За сутки в России подтверждено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе