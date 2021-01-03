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03.01.2021 15:57
Рубрика: Культура

В программе "Большие гастроли" в 2020 году приняли участие 147 театров

Текст: Наталья Лебедева
Программа "Большие гастроли" в 2020 году - это 147 театров, 616 показов спектаклей в том числе и онлайн и более 26 миллионов зрителей. В Минкультуры РФ подвели итоги седьмого сезона масштабной театральной программы.

Из 616 показанных спектаклей, почти две трети - 493 показа прошли в офлайн-формате, увидеть постановки вживую смогли почти 75 тысяч зрителей. Еще 26,5 миллионов человек посмотрели спектакли онлайн.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Весьма насыщенной в прошедшем году оказалась программа "Большие гастроли для детей и молодежи" - коллективы 32 театров побывали в 31 городе России и сыграли 269 спектаклей для более чем 22 тысяч зрителей.

В рамках программы "Большие гастроли-онлайн" с 26 марта по 26 сентября 2020 года были показаны 123 спектакля 93-х театров, расположенных в 56-ти городах нашей необъятной страны. Для зрителей, вынужденно оказавшихся в самоизоляции, подготовили серию тематических недель: "Неделя зарубежной драматургии", "Неделя музыкальных театров", "Неделя прямых трансляций из залов кукольных театров" … Например, летний сезон начался под знаком Международного дня защиты детей и Дня русского языка. Всю неделю с 1 по 7 июня транслировались спектакли, поставленные по произведениям русских классиков.

Одной из самых ярких, впечатляющих и трогательных стала неделя "Театр военных действий", посвященная 75-летию Победы, в которой приняли участие Государственный академический Малый театр России, Астраханский драматический театр, Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева, Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова, Государственный театр кукол республики Мордовия, Кировский ТЮЗ "На Спасской" и Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова.

Для спецвыпуска "Больших гастролей-онлайн" была подготовлена серия реальных фронтовых историй на базе архивных первоисточников театральных коллективов о бригадах артистов театров, выезжавших на фронт с концертами и спектаклями для выступлений перед бойцами советской армии. Многие из этих архивных документов, фотографий и записей были опубликованы впервые.

Фото: Предоставлено пресс-службой НФПП
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В наступившем 2021 году программа "Больших гастролей" обещает быть еще более насыщенной. Как сообщили в "Росконцерте", они получили рекордное количество заявок. Было подано 528 заявок на поддержку гастрольно-концертной деятельности (в 2019 году в программе приняли участие 267 театров).

"Наряду с театрами-участниками федеральной, межрегиональной, детско-юношеской, зарубежной и студенческой программ в лидерах по количеству запросов и нуждаемости в "Больших гастролях" оказалось новое направление - "Национальные коллективы". Стартовавшее в 2020 году национальное направление сразу показало высокую востребованность - "Росконцерт" получил 72 заявки от национальных хореографических и хоровых коллективов страны, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца, ансамблей песни и пляски" - уточнили в пресс-службе Минкультуры РФ.

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