В Роспотребнадзоре напомнили правила поведения на морозе

При длительном пребывании на морозе можно не только переохладиться, но и получить холодовую травму - обморожение. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, у кого наибольший риск холодовой травмы и как ее избежать.

"Чаще поражение затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног, приводя к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжелых случаях - к необратимым нарушениям", - говорится в сообщении ведомства.

Наибольший риск получить холодовую травму - у детей, так как у них в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции. Кроме них в зоне повышенного риска пожилые люди.

Привести к обморожению может пребывание на морозе в излишне легкой, тесной или влажной одежде, а также длительное сохранение вынужденного неподвижного положения. Хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, злоупотребление алкоголем также относятся к провоцирующим факторам.

Нужно немедленно принимать меры, если во время пребывания на морозе возникло онемение, чувство покалывания и покраснение открытых участков кожи, - все это первые признаки поражения холодом. В большинстве случаев достаточно просто вернуться в теплое помещение.

Ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Можно поместить замерзшие руки и ноги в теплую (но не горячую) воду.

"В более серьезных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза, белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью", - советуют в Роспотребнадзоре.

Специалисты также рассказали о неправильных действиях, которые могут усугубить травму. Так, вопреки расхожему мнению, не надо растирать обмороженные участки снегом и массировать их.

Нельзя для согревания пользоваться нагревательными отопительными приборами, электрогрелками, открытым огнем - обмороженные участки кожи имеют пониженную чувствительность, поэтому есть риск ожога.

Признаки общего переохлаждения: понижение температуры тела, непрекращающаяся дрожь, слабость, сонливость, в тяжелых случаях - спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. "Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее, питье. Давать пострадавшему алкоголь нецелесообразно", - советуют специалисты Роспотребнадзора.

Как избежать переохлаждения и обморожения?

Главный совет: одеваться и обуваться по погоде. Максимально эффективно удерживают тепло несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой.

Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдет белье из полиэстра, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, для этого подойдет одежда из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, теплая, водонепроницаемая обувь.