В Сербии организовали незаконное прослушивание президента Вучича

Спецслужбы Сербии выяснят обстоятельства незаконного прослушивания президента Александра Вучича, заявил министр внутренних дел Александр Вулин, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания", - заявил в эфире телеканала TV Prva Вулин.

По словам министра, пока рано говорить о целях незаконной "прослушки". Однако уже сейчас ясно, что они являются злонамеренными. Нет также данных об организаторах акции. Вулин также не уточнил, когда был зафиксирован факт прослушивания президента.