В США 11 сенаторов оспорят результаты президентских выборов

Одиннадцать американских сенаторов-республиканцев намерены оспорить результаты президентских выборов в США в день их утверждения конгрессом 6 января.

В совместном заявлении политиков они указали на необходимость создания избирательной комиссии "с полными полномочиями проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах".

"Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов", - говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Речь идет о семи действующих и четверых избранных сенаторах. Ранее намерение выступить против итогов голосования выборщиков высказал еще один сенатор.

Агентство отмечает, что, если в конгрессе будет назначено дополнительное обсуждение результата выборов, это будет третий случай в истории после 1969 и 2005 годов. Впрочем, два предыдущих на итоги голосования не повлияли.

Напомним, инаугурация Джо Байдена, за которого отдали свои голоса 306 выборщиков из 538-ми, намечена на 20 января.