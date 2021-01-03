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03.01.2021 20:50
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах коронавирусом больны менее 4 тысяч военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 35 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 24 441 человек.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Перечислены условия для вакцинации от коронавируса

По сведениям на 3 января, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 93 557 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 3 963 военных. У них диагностировали опасную инфекцию. Около двух тысячи пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят семь человек изолированы по месту службы. Тридцать один лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 868 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 7 человек, в состоянии средней тяжести -17 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны в 16 регионах страны, помощь там оказали более 14 тысячам пациентов, четыре тысячи семьсот девяносто девять из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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