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03.01.2021 10:00
Рубрика: Общество

Входит ли COVID-19 в стандартные программы ДМС

Текст: Евгения Носкова
В стандартные полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) входит диагностика COVID-19, но лечение после постановки диагноза программами не предусмотрено, рассказали "РГ" в нескольких крупных страховых компаниях. Вызов врача на дом, госпитализация в стационар, компьютерная томография легких обеспечиваются государством по полису ОМС.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Новый коронавирус включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (постановление правительства № 66 от 31.01.2020). Поэтому его лечение проводится бесплатно в государственных медицинских учреждениях.

Фото: Сергей Михеев
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"Наши корпоративные программы ДМС, а также индивидуальные договоры, заключенные до 1 июля 2020 года, покрывают COVID-19. По полисам, оформленным физлицами после этой даты, лечение и диагностика COVID-19 - исключение из страхового покрытия. Это означает, что в программу в любом случае входит наблюдение застрахованных до постановки диагноза, т.е. если доктор приходит на дом пациенту с симптомами ОРВИ/COVID-19/пневмонии, то назначается ПЦР-тест. Если результат отрицательный - лечим, если положительный - переводим клиента на ОМС", - пояснил заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

У некоторых страховщиков есть возможность включить лечение COVID-19 как отдельную опцию, дополняющую полис ДМС. Однако это доступно только жителям городов, в которых есть работающие в системе ДМС больницы, имеющие допуск от органов власти к лечению пациентов с новым коронавирусом. "Обычно наполнение такой специальной программы - это лечение в стационарных условиях. Все, что может быть выполнено в стационаре для пациента с COVID-19, в такие программы включено - например, лечение в интенсивной терапии. Стоимость такого дополнения программы зависит от региона и по объективным причинам не является низкой", - рассказал начальник управления развития медицинского страхования компании "Ингосстрах" Дмитрий Шабунин.

Часть участников рынка предлагают отдельные полисы страхования от ковида. По подсчетам ЦБ РФ, с весны страховщики заработали на таких продуктах 1,6 миллиарда рублей, а средняя цена полиса составляет 3,2 тысячи рублей.

"Страховой защитой в течение года обеспечиваются страхователь, а также его близкие родственники (супруг/супруга, дети) в возрасте от 3 до 60 лет. Страховые случаи - госпитализация или уход из жизни застрахованного в результате COVID-19 (в этом случае выгодоприобретателями являются наследники застрахованного). Мы наблюдали рост спроса в апреле и в октябре, как среди клиентов-физлиц, так и среди корпоративных клиентов", - отметила директор по андеррайтингу личных видов страхования страховой компании "Согласие" Олеся Сабанова.

Также, по ее словам, крупные компании, застраховавшие своих сотрудников по ДМС, часто дополняют договоры антивирусными полисами. Выплаты по договору предусмотрены при экстренной госпитализации застрахованных, временной утрате трудоспособности, в случае смерти.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Часть страховщиков не стали формировать отдельные продукты по коронавирусу, поскольку его лечение включено в программы страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней. В обзоре ЦБ РФ отмечается, что в III квартале последний вид страхования вырос на 17,6%, и позитивное влияние на сегмент оказал "спрос на полисы, покрывающие риски, связанные с заболеванием коронавирусом и его последствиями". Такие полисы, как указал регулятор, приобретают как некоторые работодатели для своих сотрудников, так и граждане самостоятельно.

Стандартные программы ДМС сейчас дополняются опциями, включающими реабилитацию после перенесенного заболевания COVID-19. "Проблема реабилитации становится все более и более актуальной, поскольку число заболевающих пока постоянно растет, и возвращение их к полноценной жизни требует дополнительных усилий как со стороны врачей, так и со стороны самих пациентов. Добровольное медицинское страхование может помочь в этом", - указал Дмитрий Шабунин.

По словам участников рынка, полисы ДМС из-за распространения нового коронавируса пока не подорожали, но в этом году рост тарифов ожидается - в том числе из-за значительного повышения цен лечебно-профилактическими учреждениями, работающими в системе ДМС.

Общество Здоровье Экономика Страхование Реформа системы медицинского страхования

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