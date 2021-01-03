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Видео: в новогоднюю ночь муж сломал звезде "Универа" Анне Хилькевич нос

ТВ и сериалы
    03.01.2021, 15:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

34-летняя российская актриса Анна Хилькевич - Мария Белова из сериала "Универ" - получила от мужа на Новый год специфический "подарок". Как женщина написала в своем Instagram, супруг ногой сломал ей нос.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"В общем, сходили мы только что с мужем к врачу, чтобы сделать рентген. В итоге... перелом костей носа", - поведала артистка. Порадовавшись, что "хотя бы без смещения, и на этом спасибо".

"2020-й! Мы смеемся", - подытожила Хилькевич. Уточнив, что ей теперь как минимум две недели нежелательно, среди прочего, кататься на коньках и тюбингах, тереть нос и спать на спине. Потому что если она не будет соблюдать эти меры, "надломанная кость уедет в сторону или провалится".

Что касается деталей инцидента, то произошло все вечером 31-го, когда Анна попыталась снять видео танцев мужа с дочерью.

"Мой объектив начал скользить по деталями, вот в кадр входят танцующие ноги... И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос", - описала актриса досадное недоразумение.

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