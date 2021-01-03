Вильфанд предупредил о мягком варианте зимы в европейской части России

В ближайшие дни в центре европейской территории установится более прохладная по сравнению с первыми днями нового года погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в первые дни января погоду определял циклон. "Циклоническая деятельность побеждала, именно по восточной периферии циклона перемещались тёплые, насыщенное влагой воздушные массы, поэтому было тепло, оттепельная погода", - цитирует синоптика RT. Но постепенно ситуация меняется - на подходе северный антициклон. Именно из-за него сейчас установилась невероятно холодная погода (на 12-15 градусов ниже нормы) в Западной Сибири и Красноярском крае.

Поэтому с понедельника и днём, и ночью температуры будут уже отрицательные: минус 1-5 градусов в течение завтрашнего дня. Но сильных холодов не ожидается. Во вторник ночью минус 3-5, днем - минус 3 градуса. Со среды по пятницу немного подморозит - ночью минус 5-10 градусов, днем - до минус 6 градусов. Осадки небольшие, но из-за перепадов температуры на дорогах скользко.

Как отмечает Вильфанд, это очень мягкий вариант зимы. В ближайшие дни температура будет выше нормы на 2-3 градуса. Да и дальше не видно сильных морозов. "Резких рождественских холодов не прогнозируем ни в коем случае", - подчеркнул Вильфанд.