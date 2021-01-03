Все документы для пособий на детей принимаются в электронном виде

Все необходимые документы для назначения пособий на детей теперь граждане имеют право предоставить в электронном виде. Это предусмотрено новым порядком назначения и выплат детских пособий, который вступил в силу 3 января.

Подать электронные документы, подписанные простой цифровой подписью, можно любым способом, который позволяет это сделать. Например, на обычной флешке принести в МФЦ лично или передать через законного представителя. В числе возможных вариантов - направить их через портал госуслуг.

При этом уведомление об отказе гражданам также будет электронным. Оно придет тем же способом, каким передавались документы: в МФЦ или личный кабинет отправителя на портале госуслуг. Отказ должен быть обоснованным и направлен в течение пяти рабочих дней, а не пятидневный срок, как это было раньше. После устранения причин, которые послужили отказом для назначения пособия, граждане могут обратиться за ними повторно.

Речь идет как о ежемесячных пособиях по уходу за ребенком, так и единовременных пособиях (женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; при рождении ребенка; при передаче ребенка на воспитание в семью; беременной жене военнослужащего по призыву).