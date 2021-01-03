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03.01.2021 14:00
Рубрика: Экономика

Вступили в силу новые правила по охране труда в сельском хозяйстве

Текст: Татьяна Карабут
Новые правила по охране труда в сельском хозяйстве вступили в силу с началом этого года. Они заменили действовавшие с 2016 года.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правила устанавливают требования при организации и проведении производственных процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции растениеводства, содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производства и первичной переработки сельхозпродукции.

Фото: iStock
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В правилах содержатся требования к безопасности труда персонала при выполнении сельхозработ, в отношении производственных помещений и рабочих мест, технологических процессов в АПК, а также требования при перевозке сырья, материалов, готовых продуктов и отходов.

В правилах подробно описаны требования к разным видам работ и содержатся четкие инструкции, как действовать в той или иной ситуации. Например, при производстве всех видов работ в теплицах и парниках запрещается ходить в домашней обуви на мягкой подошве. Или, скажем, указано, с какой стороны нужно находиться работнику при доении животных, сколько скирдоправов может одновременно находиться на скирде.

В новых правилах в сравнении с предыдущими пересматриваются механизмы достижения необходимого уровня безопасности труда работников сферы АПК. Кроме того, они подразумевают внедрение риск-ориентированного подхода, а также учитывают принцип "регуляторной гильотины".

Фото: iStock
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По данным ВНИИ труда, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство относится к наиболее травмоопасным видам экономической деятельности (6,8% страховых случаев происходят именно в АПК). Всего, по данным Росстата, в 2019 году в сельском хозяйстве больше трети сотрудников (33,8%) были задействованы на работах с вредными и опасными условиями труда. По оценкам Минтруда, правила охватят более 130 тыс. организаций АПК и 1,5 млн человек, работающих в сельском хозяйстве.

Экономика АПК Правительство Минтруд

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