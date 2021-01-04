"Аэрофлот" увеличил сроки оплаты забронированных билетов

"Аэрофлот" увеличил сроки оформления и оплаты забронированных билетов по льготным - субсидированным тарифам. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Для удобства пассажиров авиакомпания увеличивает срок оформления и выкупа забронированных авиабилетов до 7 дней с момента бронирования. Увеличенные сроки оформления авиабилетов распространяются на перевозки, забронированные после 20:00 по московскому времени 3 января 2021 года", - говорится в официальном сообщении "Аэрофлота".

Для получения услуги необходимо обратиться к билетному агенту или в контакт-центр авиакомпании. Для выкупа забронированных по телефону билетов необходимо будет предоставить документы, подтверждающие право на льготный тариф. Приобрести субсидированный билет можно в собственных офисах продаж Аэрофлота и у его авторизованных агентов.

Услуга онлайн-оформления и оплаты билетов по субсидированным тарифам доступна для следующих категорий пассажиров:

- молодых людей от 12 до 23 лет;

- женщин старше 55-ти;

- мужчин старше 60-ти.

В сообщении компании уточняется, что онлайн-оформление субсидированного билета для детей до 12 лет возможно при условии совместного следования со взрослым, который имеет право на субсидированную перевозку.