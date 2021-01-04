Баскетбольные ЦСКА и УНИКС одержали победы в чемпионате Единой лиги

В турнире чемпионата интернациональной баскетбольной Единой лиги, считающейся вторым по силе национальным клубным чемпионатом Старого света, состоялись первые после новогоднего перерыва четыре матча. Победы одержали питерский "Зенит", ЦСКА, казанский УНИКС и подмосковные "Химки", упрочившие свое положение в зоне попадания в плей-офф.

Наиболее ожидаемым было противостояние БК "Нижний Новгород" и ЦСКА. "Красно-синие" лидируют в Евролиге, волжане подошли к этой встрече с солидным показателем шесть побед - одно поражение в Единой лиге. Однако борьбы не получилось. Армейцы соответствуют своему статусу нашего флагмана и на выезде взяли верх с разницей в 20 очков - 83:63.

Лучшие бомбардиры у победителей: Торнике Шенгелия (22 очка), Янис Стрелниекс (13), Дэрран Хиллиард (13). В рядах хозяев отличились Кейси Шеперд (17) и игрок сборной России Евгений "Буба" Бабурин (12), совершивший четыре дальних попадания.

- Мы продемонстрировали серьезный подход к игре и добились результата, которым можем быть довольны, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА греческий специалист Димитрис Итудис. - Особенно хочу отметить нашу защиту. Возможно, не все получилось с точки зрения попаданий с дистанции, но при этом нам удалось задать тон игры от обороны. Благодаря этому мы заставили соперника совершить полтора десятка потерь. Конечно, и у нас были неудачные эпизоды, что нормально с учетом загруженности календаря. По этой же причине дали отдохнуть Майку Джеймсу и постарались грамотно распределить время между всеми игроками.

Казанский УНИКС, который находится в лидирующей группе команд Единой лиги и готовится к выступлению в Топ-16 Еврокубка, принимал саратовский "Автодор", неожиданно выдавший по ходу чемпионата серию из пяти побед. Правда, она еще до визита этого клуба в Казань была завершена. УНИКС выиграл все четверти встречи, итоговый результат впечатляет - 94:65 (плюс 29 очков). У команды из столицы Татарстана Джордан Теодор, вступивший в игру со скамейки запасных, набрал 28 очков при отличной реализации бросков с игры (11/13, в том числе дальние "выстрелы" - 5/7).

Вот комментарий наставника победителей Димитриса Прифтиса: "Наши баскетболисты наконец-то были серьезны на площадке. Играли с желанием и энергией. Смогли навязать сопернику высокие скорости, поэтому, мне кажется, мы смогли доминировать. Но, я думаю, что у "Автодора" был плохой день, у ведущих игроков просто не полетели броски. И поэтому нам было легче. Но, конечно, наши добротные действия в защите оказались ключевым моментом".

Все результаты первого игрового дня Единой лиги в 2021 году: БК "Нижний Новгород" - ЦСКА - 63:83, УНИКС (Казань) - "Автодор" (Саратов) - 94:65, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - БК "Химки" (Московская обл.) - 91:102, "Енисей" (Красноярск) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 67:85.

Положение команд:

1. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 9 побед - 1 поражение (процент выигрышей 90,0);

2. ЦСКА - 9-2 (81,8);

3. "Нижний Новгород" - 6-2 (75,0);

4. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 8-4 (66,7);

5. УНИКС (Казань) - 6-4 (60,0);

6. Автодор (Саратов) - 5-4 (55,6);

7. "Химки" (Московская обл.) - 5-5 (50,0);

8. "Зелена-Гура" (Польша) - 6-6 (50,0);

9. "Парма" (Пермский край) - 4-6 (40,0);

10. "Астана" (Казахстан) - 3-7 (30,0);

11. "Калев" (Эстония) - 1-6 (14,3);

12. "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 1-8 (11,1);

13. "Енисей" (Красноярск) - 1-9 (10,0).

В плей-офф по итогам двухкругового турнира выйдут восемь лучших команд.