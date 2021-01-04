Более 85 миллионов человек в мире заболели коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 85 миллионов человек (85 059 632). Таковы данные специалистов Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего случаев заражения подтверждено в США, где положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получили 20 миллионов 577 тысяч 177 человек. На втором месте Индия с 10 миллионами 323 тысячами 965 выявленными случаями заболевания. На третьем Бразилия. В этой стране заразились 7 миллионов 716 тысяч 405 граждан, пишет ТАСС.

По последним данным Университета, от коронавирусной инфекции в мире скончались свыше 1,8 миллиона человек и почти 48 миллионов заболевших выздоровели.