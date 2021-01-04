Новости

Оперштаб: Еще 6401 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:19
В Псковской области в зоне блэкаута остались 4,5 тысячи человек 11:06
Борис Джонсон: Второго референдума для Шотландии не будет до 2055 года 11:04
Новак: Сделка ОПЕК+ спасла нефтяной рынок от коллапса 10:51
Миротворцы обезвредили в Карабахе около 19 тысяч взрывоопасных предметов 10:38
Новак: Программа ускоренной газификации регионов РФ почти готова 10:25
Украинские врачи назвали враньем заявления властей о "Спутнике V" 09:40
США решили оставить авианосец на Ближнем Востоке 09:15
В США хотят уменьшить дозу вакцины Moderna, чтобы ускорить вакцинацию 09:15
В Роскачестве дали советы по защите личных данных 08:15
Эксперты оценили вероятность возникновения ипотечного пузыря 08:00
Белый дом анонсировал выступление Трампа 07:02
Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире 06:28
Врачи рассказали о правильном использовании маски в мороз 04:48
Более 85 миллионов человек в мире заболели коронавирусом 03:45
Пелоси в четвертый раз возглавит Палату представителей США 02:52
ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным 01:58
Роналду опередил Пеле по голам за карьеру 01:44
СМИ: Трамп призывал госсекретаря Джорджии пересчитать голоса 00:51
Террористы напали на автобус в сирийской Хаме: шесть человек погибли 00:33
Мясников рассказал, нужно ли повторно прививаться от коронавируса 03.01.2021
В Норвегии ужесточат меры по борьбе с коронавирусом 03.01.2021
Эпидемиолог раскрыла опасность "британского" штамма коронавируса 03.01.2021
"Авангард" проиграл шесть матчей из последних восьми 03.01.2021
В Вооруженных силах коронавирусом больны менее 4 тысяч военнослужащих 03.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
04.01.2021 11:04
Рубрика: В мире

Борис Джонсон: Второго референдума для Шотландии не будет до 2055 года

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Глава правительства Великобритании категорически против нового референдума для Шотландии о выходе из состава Соединенного Королевства. Борис Джонсон заявил, что разрыв во времени между британскими референдумами по Европе, первый из которых состоялся в 1975 году, а второй - в 2016-ом, представляется "хорошим расстоянием".

Фото: Leon Neal / POOL / AFP
Опрос: Премьер-министр Великобритании рискует потерять свой пост

Стало быть новый референдум о вхождении Шотландии в Европейский Союз может состояться не ранее 2055 года. Тем самым сохраняется такой же разрыв в 41 год, как это было между двумя референдумами по Европе.

По мнению Джонсона, референдумы не являются особенно веселым событием, к тому же они вносят раскол в общество, поэтому проводить их следует не часто - лучше один раз за жизнь поколения.

Кейт Браун, заместитель главы Шотландской национальной партии (SNP), заявил, что Джонсон "не может продолжать отрицать демократию". Даже Дональд Трамп, американский приятель британского премьер-министра, понял, что если ты стоишь на пути демократического выбора своей нации, "тебя сметут".

Сегодня Николу Стерджен, она действующий первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии, призывают сосредоточиться на решении вопросов экономики, подорванной эпидемией COVID-19. Однако Стерджен заявила, что надеется добиться от своих избирателей мандата на еще одно голосование за независимость и ставит на то, что Борис Джонсон позволит ей провести юридически законный референдум.

Между тем серия опросов общественного мнения показала, что большая часть шотландцев поддерживает выход Шотландии из Соединенного Королевства, тогда как SNP продолжает набирать большинство в шотландском парламенте.

В мире Европа Великобритания Референдум в Шотландии Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

Главное сегодня

Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире
Украинские врачи назвали враньем заявления властей о "Спутнике V"
В Баренцевом море завершены поиски пропавших моряков
В Петербурге сняли запрет на работу кафе и ресторанов
Террористы атаковали три автобуса в сирийской Хаме
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе