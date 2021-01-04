Борис Джонсон: Второго референдума для Шотландии не будет до 2055 года

Глава правительства Великобритании категорически против нового референдума для Шотландии о выходе из состава Соединенного Королевства. Борис Джонсон заявил, что разрыв во времени между британскими референдумами по Европе, первый из которых состоялся в 1975 году, а второй - в 2016-ом, представляется "хорошим расстоянием".

Стало быть новый референдум о вхождении Шотландии в Европейский Союз может состояться не ранее 2055 года. Тем самым сохраняется такой же разрыв в 41 год, как это было между двумя референдумами по Европе.

По мнению Джонсона, референдумы не являются особенно веселым событием, к тому же они вносят раскол в общество, поэтому проводить их следует не часто - лучше один раз за жизнь поколения.

Кейт Браун, заместитель главы Шотландской национальной партии (SNP), заявил, что Джонсон "не может продолжать отрицать демократию". Даже Дональд Трамп, американский приятель британского премьер-министра, понял, что если ты стоишь на пути демократического выбора своей нации, "тебя сметут".

Сегодня Николу Стерджен, она действующий первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии, призывают сосредоточиться на решении вопросов экономики, подорванной эпидемией COVID-19. Однако Стерджен заявила, что надеется добиться от своих избирателей мандата на еще одно голосование за независимость и ставит на то, что Борис Джонсон позволит ей провести юридически законный референдум.

Между тем серия опросов общественного мнения показала, что большая часть шотландцев поддерживает выход Шотландии из Соединенного Королевства, тогда как SNP продолжает набирать большинство в шотландском парламенте.