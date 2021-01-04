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Рубрика: В мире

Британский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа

Текст: Юрий Когалов
Лондонский суд отклонил запрос США об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже и разглашении секретной информации. Как отмечается в постановлении, подсудимый страдает депрессией и склонен к суициду. По мнению судьи, состояние психического здоровья Ассанжа может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночной камере в США, и он может совершить попытку самоубийства. Этот риск для жизни основателя Wikileaks и стал основанием для отказа в его выдаче Соединенным Штатам.

Как ожидается, американские юристы подадут апелляцию на это решение.

Фото: AFP/JOHN STILLWELL / POOL
Ассанжа могли отравить или похитить

Напомним, Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 году Wikileaks опубликовала ряд секретных военных и дипломатических документов. В том же году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах.

Опасаясь, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь, Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Великобритании.

При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне - в связи с многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его в апреле 2019 года прямо в диппредставительстве.

Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года, из-за пандемии коронавируса заседания несколько раз откладывались. Как ожидается, сегодняшнее решение далеко не последнее в этом процессе. По мнению юристов Ассанжа, рассмотрение дела растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека.

В мире Европа Великобритания В мире США Джулиан Ассанж: история борьбы

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