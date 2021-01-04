C Москвы-реки в центре столицы убрали масляную пленку

Следы масляной пленки, появившейся на Москве-реке в районе Гончарной набережной, убраны, сообщает "Мосводосток".

Специалисты на судне подошли как можно ближе к пятну и обработали его специальным сорбентом, разлагающим загрязнения. А вот чьими стараниями появилось масляное пятно на реке в центре Москвы, до сих пор выясняется. Источник загрязнения в настоящий момент ищут.

Напомним, утром 4 января москвичи и гости столицы начали постить в соцсетях фото и видео, на которых видно, что на поверхности Москвы-реки плавает довольно большое масляное пятно.