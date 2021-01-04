Челентано проводит пандемию дома в полосатой пижаме

Легендарный Адриано Челентано рассказал в эфире популярного ТВ-шоу Domenica In, как локдаун изменил его жизнь.

Несмотря на почтенный возраст - 6 января самому любимому артисту итальянцев исполнится 83 года, в 2019 году Челентано вернулся на экраны с новым телевизионным проектом, названным в его честь "Адриано". А сегодня знаменитый "человек на шарнирах", который считался символом подвижности и активного образа жизни, то ли в шутку то ли всерьёз признался телевизионщикам, что "сидит с женой Клаудией (примечание РГ: актрисой Клаудией Мори) дома, и буквально вчера ему привезли пижаму в полосочку".

Во время эфира певец также заверил зрителей, что впервые в жизни сделает вакцину.

"Никогда раньше не прививался, но на этот раз сделаю это. Всех с Новым годом", - заключил Челентано.