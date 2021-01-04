Чему научиться за каникулы: зимние школы для студентов и школьников

У студентов в разгаре зимняя сессия, она проходит в онлайн-формате и продлится примерно до конца января (в каждом вузе свой график). Потом - заслуженный отдых. Но для тех, кто хочет дополнительно "прокачать" знания, вузы предлагают записаться на "зимние школы" - курсы по самым разным темам для тренировки ума и новых знаний. Собрали несколько интересных программ от вузов-участников Проекта 5-100.

Московский физико-технический институт

В МФТИ очень внимательно относятся к отбору "своих" абитуриентов. Поэтому вуз открывает набор в Зимнюю онлайн-школу для 8 - 11 классов! Занятия направлены на качественную подготовку школьников к дальнейшей успешной учёбе в вузе, сдаче ОГЭ и ЕГЭ, участию в олимпиадах.

Ежедневно учеников онлайн-школы ждут 6 академических часов уроков в мини-группах и 3 часа проектной деятельности в командах от 3 до 7 человек под руководством куратора из МФТИ.

Главные особенности смены:

Онлайн соревнования и викторины

Индивидуальный подход в обучении, внимание каждому

Преподаватели - эксперты ЕГЭ, ОГЭ, члены жюри олимпиад

Уникальная онлайн-площадка для вебинаров и обучения программированию

Идеально интегрированная программа, в которой связаны математика, физика и программирование на языке Python

А тех, кто любит скорость, физтех приглашает на январский экспресс-курс, который стартует уже сегодня 4 января и рассчитан на 5 насыщенных дней. Школьники 9-11 классов смогут потренироваться в математике, физике, информатике. За пять дней в интенсивном режиме учащиеся проработают 1-2 темы со всех сторон и закрепят пройденный материал.

Курс ведут преподаватели МФТИ и учебного центра "Физтех-Потенциал" на платформе Zoom.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

С 11 по 29 января 2021 года в СПбПУ в режиме онлайн пройдёт Международная политехническая зимняя школа. Студентам предложат программы по 6 направлениям: инженерные и естественные науки,

информационные и цифровые технологии,

гражданское строительство,

энергетика,

бизнес и менеджмент,

русский язык и культура.

Все будет организовано в формате вебинаров и проектных работ. В конце те, кто успешно пройдёт курс или курсы, получат сертификаты международного образца с "кредитами" - баллами, которые они смогут использовать в своём "домашнем" университете в зачёт некоторых программ. Школа международная, а значит, занятия доступны не только для российских студентов, но и для иностранцев.

- В 2020 году наша международная летняя школа собрала на виртуальной площадке более 300 участников, а Вторая российско-испанская неделя языка и культуры объединила свыше 700 человек со всего мира, - рассказывает проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев. - большой интерес у иностранцев и к политехнической зимней школе: уже сейчас получено более 100 заявок от потенциальных участников. Важно, что наш проект на протяжении нескольких лет поддерживают зарубежные партнеры - Университет SOKENDAI (Япония) и Университет Лотарингии (Франция).

В 2021 году Международная политехническая зимняя школа подготовила для студентов несколько новых образовательных модулей: "Искусственный интеллект для всех", "Большие данные: теория и применение" и "Силовая электроника". Кроме того, вместе с Университетом SOKENDAI Политех проведет программу "Физика плазмы и управляемый синтез", а вместе с Университетом Лотарингии и Международным сообществом в области спорта и здравоохранения - "Спортивный менеджмент и маркетинг".

По традиции Международной зимней школы для участников всегда готовят и культурную программу. Несмотря на особые условия, этот год - не исключение. Участников ждут интерактивная экскурсия по кампусу СПбПУ, онлайн-квиз по истории России и виртуальная экскурсия в Эрмитаж.

Подать заявку на участие в программах Международной политехнической зимней школы можно до 10 января 2021 года. За дополнительной информацией можно обратиться к координаторам проекта по электронной почте: summerschool@spbstu.ru.

Российский университет дружбы народов

В РУДН в январе-феврале запланированы 11 зимних школ, в том числе 5 международных. Вот лишь некоторые направления:

- Экология: "Устойчивое энергетическое развитие" (Sustainable Energy Development). Зимняя школа будет проводится для студентов вузов-партнеров из Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Ирана, Польши.

- Туризм и гостиничное дело: "Русская культура, традиции и обычаи" - для студентов из Китая. Обучение будут проводить преподаватели РУДН и КНР.

- Химия: "Дополнительные главы биоорганической химии".

Преподаватель из Вьетнама.

Томский государственный университет

С 18 по 29 января Институт экономики и менеджмента ТГУ приглашает студентов из России и других стран на зимнюю онлайн-школу "Ваши глобальные возможности: международные перспективы". Школа будет интересна потенциальным магистрантам программы "Международный менеджмент" (на английском и китайском языках).

Цель курса - знакомство с широким спектром актуальных проблем современного менеджмента, связанных с разработкой стратегии ведения бизнеса, выходом компаний на новые рынки, работой в свободных экономических зонах.

Занятия проводят ведущие преподаватели Института экономики и менеджмента, его международные партнеры и члены попечительского совета, а также преподаватели кафедры китайского языка факультета иностранных языков ТГУ, руководители Российской торгово-промышленной палаты, менеджеры международных компаний.

Участников школы ждёт интерактивный круглый стол "Как транснациональные компании реагируют на торговые войны и соперничество между великими державами?". На серьезную тему можно будет пообщаться с представителями международного академического и бизнес-сообщества.

Кроме того, в программе - 20 онлайн-сессий (по 2 ежедневно). Занятия будут проводиться на платформе ZOOM на английском языке.