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04.01.2021 16:07
Рубрика: Общество

Чернышенко: "Елка желаний" помогает воплотить в жизнь заветные мечты

Текст: Аркадий Говоров

Двенадцатилетняя Ирина Губина сыграла 4-го января свою первую роль перед зрителями на сцене настоящего театра. Такая мечта была на шаре, который снял с "Елки желаний" в канун Нового года вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
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Дебют Ирины состоялся в спектакле "Снежная королева" на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра им. Наталии Сац.

"Проект "Елка желаний" помогает ребятам воплотить самые заветные мечты. Главное поставить перед собой цель. Выйти на сцену настоящего театра сложно без упорных репетиций и большого желания выступать. Я поздравляю Ирину с ее дебютом, желаю, чтобы все мечты сбывались. А Новый год, стартовавший для нее с таким триумфом, был удачным во всем и предопределил выбор любимого дела в будущем", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Юная актриса призналась, что не волнуется, так ее научил преподаватель актерского мастерства в школьном театре.

"Никогда не нервничаю, мой педагог всегда говорит, что надо быть уверенной в себе и не переживать. В этом спектакле я танцую, слова не пришлось учить, но репетиции, конечно, были. Коллектив новый, в нем много взрослых актеров, с которыми было легко репетировать", - поделилась Ирина.

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