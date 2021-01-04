Что будет со ставками по вкладам и кредитам в 2021 году

Ольга Ульянова, вице-президент международного рейтингового агентства Moody's, специально для "Российской газеты":

- В наступившем году банки будут заняты расчисткой балансов от последствий кризисного 2020 года. В частности, год покажет, какой доле заемщиков - как физических, так и юридических лиц - реструктуризация помогла вернуться в платежеспособное состояние, а для кого кризис, вызванный пандемией, стал фатальным. Впрочем, критических потерь для банков мы не ожидаем: они продолжат создавать резервы с высокой интенсивностью, но выручки будет хватать для абсорбирования кредитных потерь. Поэтому банковская система по итогам 2021 года по-прежнему, как и в 2020 году, покажет небольшую прибыль.

Дефолтов крупных банков мы не ожидаем, тогда как мелкие продолжат покидать рынок, по собственному желанию или по решению регулятора, прежде всего из-за неспособности поддерживать операционно прибыльные бизнес-модели на фоне сложной макроэкономической ситуации и жесткой конкуренции со стороны крупных игроков.

Рост кредитного портфеля банков, наблюдавшийся в 2020 году на фоне государственных программ поддержки, включая программу субсидируемого ипотечного кредитования, в 2021 году, скорее всего, не повторится. Госпрограммы в массе своей себя исчерпали, а сами банки сохраняют консервативный подход к оценке заемщиков.

Немного особняком стоит ипотечное кредитование, где программа по предоставлению субсидий продлена до середины 2021 года, а качество кредитных портфелей пока остается хорошим. Но и в ипотеке продемонстрированный в 2020 году рекорд с примерно 20%-ным ростом портфеля вряд ли будет повторен в 2021 году: мы ожидаем, что темпы роста снизятся до 15% или даже ниже, поскольку кредитоспособность входящего потока заемщиков неуклонно снижается, тогда как цены на недвижимость выросли.

В части кредитных и депозитных ставок 2021 год, скорее всего, отметится стабилизацией. Цикл снижения кредитных ставок закончился, тогда как по депозитам можно даже ожидать некоторого (впрочем, незначительного) повышения ставок в течение года, что объясняется тем фактом, что кредитный портфель банков по-прежнему будет расти быстрее, чем портфель депозитов, и банкам, возможно, потребуется простимулировать вкладчиков если не нарастить свои сбережения, то хотя бы не выводить их активно в альтернативные каналы, такие, как инвестиции на финансовых рынках и рынке недвижимости.

Регулятор к середине 2021 года, скорее всего, свернет все послабления, предоставленные банкам в связи с кризисом. А к концу года, по мере расчистки балансов от реструктурированных кредитов и получения большей ясности относительно реального состояния банковской системы, ЦБ, возможно, снова начнет "закручивать" гайки в части требований к качеству заемщиков. В особенности это вероятно для розничного кредитования, где, вполне обоснованно, могут быть введены повышенные требования к капиталу банков в части ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом или потребительских кредитов, выдаваемых заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.