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04.01.2021 15:30
Рубрика: Власть

Для прикрытия стратегических "Ярсов" создали спецмашины маскировки и защиты

Текст: Юрий Гаврилов
Ракетные дивизии, которые сейчас оснащают новым стратегическим ракетным комплексом "Ярс", получают еще и специальную технику для защиты и маскировки мобильных пусковых установок.

В Минобороны РФ сообщили, что при разработке "Ярса" создавались принципиально новые образцы вооружения, военной и специальной техники, существенно повышающие возможности ракетного комплекса.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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К таким средствам в ведомстве, в частности, отнесли машину дистанционного разминирования "Листва", машину инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, противодиверсионную машину "Тайфун-М" и универсальную тепловую машину УТМ-80М.

"Наряду с этим, совершенствуются системы средств защиты, связи и передачи данных", - отметили в Минобороны.

Противодиверсионный "Тайфун" создали на базе бронетранспортера БТР-82. Машина оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для наблюдения с воздуха. Эта техника способна обнаруживать вражеские объекты на расстоянии до 5 километров, а пеших диверсантов - с трех.

Наряду с "Тайфуном", в войска также поступает уникальный тренажер для обучения личного состава. Благодаря многофункциональности, он позволяет готовить весь экипаж противодиверсионный машины - от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения.

Фото: roscosmos.ru
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Машина дистанционного разминирования "Листва" работает на новых физических принципах - на бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения.

Ранее подобную технологию для дистанционной ликвидации взрывных устройств не использовали. А ведь с ее помощью можно обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров в секторе до 30 градусов. Иными словами, у диверсантов не получится подорвать мобильный стратегический комплекс на марше, поскольку умная электроника заранее предупредит экипаж о грозящей опасности.

Власть Безопасность Армия

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