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04.01.2021 01:58
Рубрика: Общество

ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным

Текст: Ксения Колесникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня, четвертого января, вступил в силу приказ Минпросвещения "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования". Из списка обязательных предметов для государственной итоговой аттестации в 11-х классах исключен иностранный язык. Обязательными предметами остались русский язык с математикой.

Фото: Пресс-служба министерства просвещения РФ
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Напомним: норма о том, что в 2022 году ЕГЭ по иностранным языкам должен стать обязательным для получения школьного аттестата, появилась в образовательных стандартах примерно десять лет назад. Планировалось, что времени хватит на то, чтобы подготовить школы, педагогов и учеников к новому обязательному экзамену.

Но в 2020 году оказалось, что система образования не готова. Поэтому осенью 2020 года совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России одобрил изменения, исключающие иностранный язык из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году. Сейчас данное решение вступает в силу. При этом неоднократно подчеркивалось: ЕГЭ по иностранному языку по-прежнему остается предметом ЕГЭ по выбору, который выпускники могут сдавать для поступления в вузы.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России

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