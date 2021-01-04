Экипаж Дмитрия Сотникова подтвердил на "Дакаре" свои лидерские амбиции

Дни недели на многодневных марафонах, по ощущениям участников знаменитого "Дакара", стартовавшего накануне на Аравийском полуострове, спрессовываются для них на предстоящие двенадцать суток в единую временную дистанцию, призовое время на которой зафиксируют фавориты мирового автопрома на экваторе января.

А пока, после стартовой отмашки судейской бригады, 299 экипажей с утра пораньше в понедельник выстроили маршрут второго этапа из Биша в Вади-ад-Давасир протяженностью 685 км, из которых 457 км считаются по регламенту гонок самыми объективными.

Еще до начала соревнований было известно, что организаторы в этом году приготовили абсолютно обновленный маршрут. С севера на юг караван азартных "мустангов", предупреждают обозреватели, ожидают белые и желтые дюны, которые будут притягивать пилотов пестрой лентой через русла высохших рек. А финиш этапа встретит их панорамой величественной пустыни Руб-эль-Хали - одной из самых крупных и беспощадных в своих температурных режимах.

Днем огненно-красный песок, утверждают путешественники, успевает нагреться до семидесяти градусов по Цельсию. А протянулась эта раскаленная "золотая плита" почти на тысячу километров в длину по территориям нескольких государств, включая, кроме Саудовской Аравии, Оман, Йемен и ОАЭ.

Но изменения на этот раз коснулись не только географии, но и скоростного регламента состязаний. Во-первых, правилами предусмотрено, что стрелка спидометра на мотоциклах, квадроциклах и у внедорожников не должна зашкаливать за 180 км/ч., а в категориях легких прототипов, SSV и грузовиков ограничение установлено в 130 км/ч.

И все равно гонки - это всегда удел смельчаков. В этом еще раз пришлось убедиться, когда первым на финише второго этапа снова стал экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова. Специальный участок протяженностью в 457 километров его команда преодолела за 4 часа 37 минут 44 секунды. Второе место занял его коллега по команде Айрат Мардеев, отстав на три минуты 17 секунд. А тройку лидеров сегодня замкнул партнер из Союзного государства на МАЗе Сергей Вязович с отставанием 6 минут 30 секунд.

Кстати, со смешанными чувствами вспоминали минувший день наш лидер Дмитрий Сотников и белорусский ветеран состязаний Сергей Вязович.

"Весь день мы ехали в пыли, и это было кошмаром, ведь вокруг нас были мотоциклы, машины и деревья - посмотрите на состояние моего грузовика, - приводят агентства слова пилота "КАМАЗа". - Стартовать после всех остальных классов просто сумасшествие, мы пару раз просто чудом не переехали партнеров. Благо, что грузовик повыше, и мы видели чуть лучше".

А партнер россиян по Союзному государству откровенно признал, что предложенная в этом году трасса "не под грузовик!". Команде мазовцев пришлось, по его словам, фактически рубить капотной машиной просеку, чтобы проехать.

"От ударов у нас постоянно открывались двери платформы, ее всю поломало об кусты, ветками срывало все резинки, выбило лобовое стекло!", - поделился белорусский пилот своими первыми эмоциями от гонки.

К сожалению, уже первый этап соревнований принес в воскресенье и первую неудачу. Француз Эрик Бланден, мечтавший, по словам его друзей, о ралли с самого детства, преодолев тяжелейшее заболевание и несколько сложнейших операций, сумел восстановиться и попасть на свой первый в жизни "Дакар". И вот, к несчастью, на 204-ом километре трассы он не справился с управлением, разбил мотоцикл и вынужден был выбросить белый флаг поражения.

Что же касается его коллег на мотоциклах, то первым оказался 4 января на финишной прямой испанский пилот Хоан Барреда Борт, показав результат 4 часа 17 минут и 56 секунд. Вторым покорил дистанцию через три минуты американец Рикки Брабек, а бронзовым героем дня признан чилиец Пабло Кинтанилья. Накануне в лидирующей группе у мастеров двухколесного болида, по данным судейской бригады, были представлены не менее восьми стран, в том числе, американец, аргентинец, австриец, австралиец, британец, чех, испанец и француз. А всего в стартовом списке мотоциклистов было заявлены представители 28 национальностей.

Среди пилотов на квадроциклах лидером в этот день стал американец Пабро Себастьян Копетти. Бронзовый призёр "Дакара-2017", он выиграл второй спецучасток гонки этого года, на минуту и три секунды опередив чилийца Джованни Энрико. Французский гонщик Александр Жиру показал третье время, уступив Копетти три с половиной минуты. А аргентинец Николас Кавильяссо финишировал буквально следом, фиксируют новостные порталы.

Следует напомнить, что во вторник дружной команде мировых пилотов предстоит продолжить свой путь по кольцевому маршруту Вади-аль-Давасир - Вади-аль-Давасир.