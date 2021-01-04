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Текст:   Марина Трубилина 
08:00 04.01.2021

Эксперты оценили вероятность возникновения ипотечного пузыря

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Ипотека с господдержкой резко увеличила спрос на жилье, появились опасения, что это может привести к "ипотечному пузырю" - ситуации, когда большое количество заемщиков не сможет выплачивать кредиты, что повлечет обвал цен на недвижимость и серьезные проблемы для банков.

Москвичи продолжают бить рекорды на рынке ипотеки

Однако от ипотечного пузыря российский рынок недвижимости спасает, в первую очередь, низкий уровень секьюритизации ипотечных кредитов. Так считают опрошенные "РГ" эксперты.

"В мире он составляет 300-350%, по крайней мере 100%, а у нас 2% от общего объема кредитования. Это ничтожные цифры", - отмечает завкафедрой менеджмента недвижимости Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

К кризису 2008 года в США привело, в числе прочего, наличие огромной массы вторичных и третичных финансовых продуктов на ипотечном рынке, считает президент Фонда "Институт экономики города", руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева.

Подробнее читайте в ближайшее время в материале "РГ" о влиянии и перспективах льготной ипотеки.

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