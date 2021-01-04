Эксперты оценили вероятность возникновения ипотечного пузыря

Ипотека с господдержкой резко увеличила спрос на жилье, появились опасения, что это может привести к "ипотечному пузырю" - ситуации, когда большое количество заемщиков не сможет выплачивать кредиты, что повлечет обвал цен на недвижимость и серьезные проблемы для банков.

Однако от ипотечного пузыря российский рынок недвижимости спасает, в первую очередь, низкий уровень секьюритизации ипотечных кредитов. Так считают опрошенные "РГ" эксперты.

"В мире он составляет 300-350%, по крайней мере 100%, а у нас 2% от общего объема кредитования. Это ничтожные цифры", - отмечает завкафедрой менеджмента недвижимости Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

К кризису 2008 года в США привело, в числе прочего, наличие огромной массы вторичных и третичных финансовых продуктов на ипотечном рынке, считает президент Фонда "Институт экономики города", руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева.

Подробнее читайте в ближайшее время в материале "РГ" о влиянии и перспективах льготной ипотеки.