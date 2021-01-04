"Химки" взяли верх над краснодарцами в чемпионате Единой лиги

После очень короткого новогоднего перерыва регулярный чемпионат баскетбольной Единой лиги возобновился матчем "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки". Подмосковная команда добилась победы со счетом 102:91.

Сделанное недавно руководством клуба точечное усиление тренерского штаба основной команды в лице новых ближайших помощников Римаса Куртинайтиса дает свои плоды. С появлением на скамейке Андрея Мальцева и серба Александра Трифуновича игра команды заметно усилились. Например, в Единой лиге химчане одержали вторую подряд победу.

И краснодарцы, и гости вышли на матч в составах, далеких от идеала. В рядах "Локо" по-прежнему отсутствует американец - травмированный Алан Уильямс, который до своего попадания в лазарет был однозначным лидером команды. Из-за различных повреждений не смогли выйти на паркет "Баскет-холла" литовец Миндаугас Кузминскас и еще один представитель США Уилл Каммингс. Химчане вынуждены были выступать без Йонаса Жеребко, штатного капитана Сергей Мони и Яниса Тиммы. Все это ключевые исполнители.

Обязанности капитана у гостей были поручены Егору Вяльцеву. Матч начался очень результативно. Первая четверть завершилась со счетом 31:27 в пользу подмосковного коллектива. Вяльцев вышел в стартовой пятерке и полностью соответствовал капитанскому статусу, пусть и временному: за стартовую 10-минутку - 13 очков, в том числе три попадания с дальней дистанции.

Уступая затем до девяти очков, "Локомотив-Кубань" к большому перерыву сократил свой дефицит до 51:54. Заметим, что к матчу с "Химками" железнодорожники подошли, имея в своем активе серию из шести домашних побед со старта чемпионата Единой лиги ВТБ. Так что многим верилось, что южане в итоге смогут переломить ход встречи. Однако этого не случилось.

Во второй половине продолжалась дуэль двух снайперов. Чаще всех забивали Джордан Кроуфорд у хозяев и Алексей Швед из состава "Химок". В начале заключительной четверти в результате меткого броска с дуги игрока подмосковного клуба Джордана Микки подопечные Куртинайтиса повели с разницей в 11 очков (85:94). Но "Локо" не сдался, бросившись в отчаянную погоню за соперником. В середине четверти после "трешки" Кроуфорда кубанцы подобрались к оппоненту очень близко - 88:91. Тем не менее химчане в этот сложный момент встрепенулись и довели матч до заслуженной победы.

Лучшими бомбардирами игры стали: "Локо" - Джордан Кроуфорд (34 очка), Мантас Калниетис (18+14 результативных передач); "Химки" - Алексей Швед (30+12 передач), Девин Букер (21), Егор Вяльцев (16).

У "Локомотива-Кубани" теперь долю побед от общего числа проведенных матчей в Единой лиге 2020/21 уменьшилась до цифры ровно в две трети (8-4, это 66,7 процента). "Химки" же постепенно идут вверх, команда на пути к возвращению привычных для нее позиций, пока Швед и компания вышли на 50-процентный баланс (5-5).

Комментарии

Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки":

- Рад, что начали новый год с победы, так как 2020-й получился для нас неудачным. Мы понимаем реальность: "Локомотив-Кубань" не собрал всю команду, и сейчас у них такие же проблемы, какие были у нас в первой половине сезона. Тем не менее, победа есть победа, а тем более на выезде над таким клубом, как краснодарский. Это хорошее достижение.

Евгений Пашутин, главный тренер ПБК "Локомотив-Кубань":

- Мы позволили "Химкам" забросить 102 очка, 30 набрал Алексей Швед. Пробовали разные формы защиты, применяли двойную опеку, но Швед - в ударе. Недостаточно агрессивно сыграли против него. Егор Вяльцев забросил 16 очков в первой половине. Сделали коррективы в перерыве, затем с ним справились, но не смогли сдержать Шведа в ключевые моменты. Он реализовал тяжелейшие броски. Мы сделали много потерь в конце матча. У нас есть желание, но пока не хватает качества игры в обороне.