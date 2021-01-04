Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

На первых торгах 2021 года индекс МосБиржи превзошел 3341 пункт (+1,6%), достигнув таким образом исторического максимума. До этого рекорд был установлен 17 декабря 2020 года, когда индекс достиг отметки в 3318,39 пункта.

Индекс РТС прибавил сразу 3,56 процента и достиг 1437 пункта.

Эксперты рынка связывают это с дорожающей нефтью. Напомним, что баррель Brent стоит уже выше 53 долларов. Также индексы российского фондового рынка укрепляются из-за новостей о внедрении вакцины от коронавирусной инфекции.

На валютном рынке активно дорожает рубль по отношению к основным валютам. Курс доллара опустился уже до 73,2 рубля, курс евро - до 90 рублей.