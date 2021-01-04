Инвалиды смогут получить второе высшее бесплатно

Президент поручил внести поправки, по которым те, кто стал инвалидом в трудоспособном возрасте и кому нужно получить новую профессию, смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное или высшее образование.

До июля также нужно усовершенствовать механизмы квотирования рабочих мест для инвалидов и контроля за выполнением работодателями квот для приема на их работу. При этом рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки предприятий, принимающих на работу значительно больше инвалидов, чем предусмотрено квотой.

До мая правительству с кремлевской администрацией предписано разработать при участии региональных властей, объединений работодателей и госкомпаний дополнительные меры по содействию в трудоустройстве и профессиональному развитию участников чемпионатов "Абилимпикс", включая стимулирование работодателей, предоставляющих возможность стажировки и трудоустройства.