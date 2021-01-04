Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20 процентов. Об этом проинформировал официальный представитель правительства страны Али Рабии.

По его словам, несколько дней назад президент Ирана Хасан Роухани распорядился начать этот процесс, сегодня после ряда предварительных процедур он был запущен ядерном объекте в Фордо. "Первый продукт будет получен через несколько часов", - отметил Рабии.

Прежде чем пойти на этот шаг, Тереган принял закон под названием "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий не только производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше, но и введение в строй центрифуг нового поколения. Кроме того, закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента вступления в силу этот закона страны, подписавшие СВПД, не выполнят соглашение.

В ЕС отметили, что приняли к сведению заявление иранской стороны и теперь ждут оценки происходящего от МАГАТЭ.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов со своей стороны назвал предсказуемым решение властей Ирана о возобновлении обогащения урана до 20 процентов. "Это не сенсация. Такой шаг был предсказуем в свете недавно принятого иранским парламентом закона. Главное - он остается обратимым в рамках возможной нормализации обстановки вокруг СВПД", - написал он в Twitter.