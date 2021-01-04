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Рубрика: В мире

Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20 процентов

Текст: Юрий Когалов

Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20 процентов. Об этом проинформировал официальный представитель правительства страны Али Рабии.

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По его словам, несколько дней назад президент Ирана Хасан Роухани распорядился начать этот процесс, сегодня после ряда предварительных процедур он был запущен ядерном объекте в Фордо. "Первый продукт будет получен через несколько часов", - отметил Рабии.

Прежде чем пойти на этот шаг, Тереган принял закон под названием "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий не только производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше, но и введение в строй центрифуг нового поколения. Кроме того, закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента вступления в силу этот закона страны, подписавшие СВПД, не выполнят соглашение.

В ЕС отметили, что приняли к сведению заявление иранской стороны и теперь ждут оценки происходящего от МАГАТЭ.

Фото: Iranian Presidency Office via AP Photo
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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов со своей стороны назвал предсказуемым решение властей Ирана о возобновлении обогащения урана до 20 процентов. "Это не сенсация. Такой шаг был предсказуем в свете недавно принятого иранским парламентом закона. Главное - он остается обратимым в рамках возможной нормализации обстановки вокруг СВПД", - написал он в Twitter.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана

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