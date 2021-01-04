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04.01.2021 14:46
Рубрика: Общество

Как новогодние салюты влияют на качество воздуха

Текст: Елена Яковлева

Наша любовь к новогодним праздникам - с елками, подарками, курантами, украшением дома - уже несколько десятилетий сопровождается новогодними салютами. К советским бенгальским огням прибавились фейерверки.

Фото: пресс-служба
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Между тем новогодние салюты не такая уж экологически безобидная радость. Выяснилось, что они отражаются на качестве воздуха.

Специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг" отследили динамику значений концентраций взвешенных частиц РМ10 (показателей загрязненности воздуха).

1 января 2021 год с 01:00 ночи эта концентрация нарастала, и только после 03:00 часов стала уменьшаться. Пик пришелся на 01:40. Максимальное значение в этот момент составило 0,052мг/м3 или 0,2 ПДКмр, в то время как в среднем разовые концентрации этих частиц в эти сутки, без учёта салютов, фиксировались на уровне 0,018 мг/м3 или менее 0,1 ПДКмр.

Среднесуточные концентрации РМ10 вместе с ночными салютами составили 0,026 мг/м3 или 0,5 ПДКсс.

PM10 - показатели загрязненности воздуха. Это частицы того или иного вещества диаметром от 10 микрометра (мкм) и меньше. Химический состав мелкой пыли, присутствующей в атмосфере крупных городов, может быть разным и зависит от близости дорог, строек и различных производств. От новогодних фейерверков, как выяснилось, тоже.

Инфографика: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
Общество Экология

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