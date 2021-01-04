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Рубрика: Общество

Китай нацелился в мае посадить марсоход

Текст: Наталия Ячменникова

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) намерена провести в 2021 году более 40 орбитальных запусков, включая запуск модуля космической станции и полеты человека в космос. Об этом сообщила пресс-служба CASC. Среди запланированных - ракетные пуски, связанные со строительством китайской орбитальной космической станции.

Фото: Gregg Newton / AFP
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Сообщается, что основной модуль орбитальной станции будет запущен в ближайшие месяцы. Затем последуют запуски грузового корабля "Тяньчжоу-2" и пилотируемого корабля с экипажем "Шэньчжоу-12". Данные миссии потребуют запусков ракет-носителей "Чанчжэн-5B" и "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан и ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань.

Другие основные мероприятия включают в себя миссию марсианского зонда "Тяньвэнь-1", который должен выйти на орбиту Марса около 10 февраля. В мае планируется попытка посадки марсохода.

Опытно-конструкторские работы будут сосредоточены на двух экспериментальных модулях для китайской космической станции и на исследованиях, связанных с пилотируемым полетом на Луну.

Общество Космос Исследование Марса

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