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Рубрика: В мире

Клиники в ФРГ из-за коронавируса работают на пределе возможностей

Текст: Юрий Когалов

Из-за большого числа инфицированных коронавирусом ряд клиник в Германии работает на пределе своих возможностей. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
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Он обратил внимание, что в последние дни регистрировалось меньше заболевших COVID-19, чем ранее, однако, по его словам, это в первую очередь связано с тем, что в праздники проводилось меньше тестов, и ситуация все еще остается тяжелой. "Отчеты и сообщения из клиник показывают однозначно чрезвычайно сложную ситуацию", - отметил Зайберт.

По его данным, в настоящее время в палатах интенсивной терапии находятся 5,7 тысяч пациентов с коронавирусом. "В некоторых местах клиники работают на пределе своих возможностей", - заявил представитель кабмина ФРГ.

Согласно официальной статистике, в Германии с начала пандемии было отмечено почти 1,8 миллиона случаев заражения COVID-19. Самый большой прирост заболевших был отмечен в декабре, в сутки выявлялось порядка 30 тысяч новых случаев.

В конце декабря, как и в других странах ЕС, в Германии стартовала прививочная кампания. К сегодняшнему дню вакцину получили уже 264 тысячи человек, 114 тысяч из них - обитатели домов престарелых. При этом министр здравоохранения Йенс Шпан намерен ускорить темпы вакцинации от коронавируса - за счет увеличения временного промежутка между первой и второй прививкой.

Фото: Markus Schreiber / POOL / AFP
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Тем временем издание Bild сообщило о планах правительства Германии продлить общенациональный режим жестких ограничений до 31 января. С 16 декабря в ФРГ вступили в силу жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают театры, музеи, парикмахерские, косметические салоны, школьники переведены на дистанционное обучение. Изначально планировалось, что эти меры будут действовать до 10 января, теперь же они будут продлены как минимум дол конца месяца.

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