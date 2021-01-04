Little Big и Клава Кока: Какие песни чаще всего слушали в 2020 году

Наиболее популярными жанрами оказались русский хип-хоп и электронная танцевальная музыка. В топ-10 нашлось место только для двух представителей дальнего зарубежья - канадца Weeknd и немецкого электронного дуэта Two Colours, предпочитающего мелодичные танцевальные ритмы. А среди наших исполнителей в чарте - те, кто любит и умеет петь на правильном русском языке, не бравируя ненормативной лексикой, и уделяя текстам не меньшее внимание, чем музыке и аранжировкам.
Сводный хит-парад в итоге возглавил украинский русскоязычный дуэт Artik & Аsti, а единственным исполнителем, у которого в топ-10 оказалось сразу две песни, стала Клава Кока.
При этом в десятку лучших попал и проект "Тайпан и Агунда" - содружество, которое образовалось только в начале 2020 года, став популярным без рекламы и поддержки маститых мейджор-лейблов, а лишь благодаря стильному, самобытному материалу и точной работе на целевую аудиторию.
Предыстория такова: школьнице Агунде из Владикавказа очень нравилась группа "Тайпан" - вот она и рискнула прислать музыкантам, с которыми не была знакома лично, сочиненные ею стихи. А потом записала свой вокал на студии, отправив им и этот файл.
Те могли бы его и не заметить (фанатов у "Тайпана" хватает), но они послушали - и понравилось! После чего предложили девушке сотрудничество, результатом которого и стал электронно-романтический хит "Луна не знает пути". А затем появились и другие сочные, дерзкие и драматичные электронные хиты.
Безусловно, "Тайпан и Агунда" стали одним из главных открытий 2020 года.
Суммарный Тор-10 "Яндекс.Музыки" по подсчетам интернет- прослушиваний в 2020 году:
1. "Девочка, танцуй" - Artik & Аsti
2. "Юность" - DaBro
3. Blinding lights - Weeknd
4. UNO - Little Big
5. "Луна не знает пути" - "Тайпан и Агунда"
6. "ЯТЛ" - Zivert
7. "Покинула чат" - Клава Кока
8. "Плачу на техно" - Cream Soda & "Хлеб"
9. "Краш" - Клава Кока и Niletto
10. Love Fool - Two Colours