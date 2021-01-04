Little Big и Клава Кока: Какие песни чаще всего слушали в 2020 году

На "Яндекс.Музыке" объединили данные всех стриминговых сервисов, работающих в России, и подсчитали, какие треки стали самыми востребованными за прошедшие 12 месяцев.

Наиболее популярными жанрами оказались русский хип-хоп и электронная танцевальная музыка. В топ-10 нашлось место только для двух представителей дальнего зарубежья - канадца Weeknd и немецкого электронного дуэта Two Colours, предпочитающего мелодичные танцевальные ритмы. А среди наших исполнителей в чарте - те, кто любит и умеет петь на правильном русском языке, не бравируя ненормативной лексикой, и уделяя текстам не меньшее внимание, чем музыке и аранжировкам.

Сводный хит-парад в итоге возглавил украинский русскоязычный дуэт Artik & Аsti, а единственным исполнителем, у которого в топ-10 оказалось сразу две песни, стала Клава Кока.

При этом в десятку лучших попал и проект "Тайпан и Агунда" - содружество, которое образовалось только в начале 2020 года, став популярным без рекламы и поддержки маститых мейджор-лейблов, а лишь благодаря стильному, самобытному материалу и точной работе на целевую аудиторию.

Предыстория такова: школьнице Агунде из Владикавказа очень нравилась группа "Тайпан" - вот она и рискнула прислать музыкантам, с которыми не была знакома лично, сочиненные ею стихи. А потом записала свой вокал на студии, отправив им и этот файл.

Те могли бы его и не заметить (фанатов у "Тайпана" хватает), но они послушали - и понравилось! После чего предложили девушке сотрудничество, результатом которого и стал электронно-романтический хит "Луна не знает пути". А затем появились и другие сочные, дерзкие и драматичные электронные хиты.

Безусловно, "Тайпан и Агунда" стали одним из главных открытий 2020 года.

Суммарный Тор-10 "Яндекс.Музыки" по подсчетам интернет- прослушиваний в 2020 году:

1. "Девочка, танцуй" - Artik & Аsti

2. "Юность" - DaBro

3. Blinding lights - Weeknd

4. UNO - Little Big

5. "Луна не знает пути" - "Тайпан и Агунда"

6. "ЯТЛ" - Zivert

7. "Покинула чат" - Клава Кока

8. "Плачу на техно" - Cream Soda & "Хлеб"

9. "Краш" - Клава Кока и Niletto

10. Love Fool - Two Colours