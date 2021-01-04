Медиакорпорация Китая выпустила документальный фильм "Великий курс"

Мировая экономика оказалась под угрозой из-за опаснейшей в истории человечества пандемии коронавируса, а также серьезных наводнений и других бедствий. В важный исторический момент в условиях серьезных испытаний Центральный комитет КПК во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином призвал к единению воли всего народа в проведении эффективной борьбы с COVID-19, продемонстрировав выдающиеся лидерские способности, дальновидный подход и решимость.

С учетом развития и изменений в международной обстановке, в соответствии с потребностями развития страны, Компартия Китая преодолела трудности и добилась значимых успехов, открыв славную страницу в истории Китая. 2020 год войдет в историю как этап стратегической решимости Компартии Китая в условиях беспрецедентных по масштабам проблем, это год стратегических решений ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином в условиях кризиса.

1 января 2021 года Медиакорпорация Китая выпустила документальный фильм под названием "Великий курс". В нем рассказывается о том, как ЦК КПК во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином ведет гигантский корабль китайской экономики к прекрасным горизонтам.