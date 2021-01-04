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Рубрика: В мире

МИД РФ ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона

Текст: Юрий Когалов

Министерство иностранных дел РФ дало оригинальный ответ на высказывания госсекретаря США Майка Помпео о жесткой политике американской администрации в отношении России.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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На странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Twitter было опубликовано изображение картины художника Адольфа Нортена "Отступление Наполеона из Москвы" с подписью "Так держать, крутые парни".

Таким образом на Смоленской площади отреагировали на слова Помпео о том, что при президенте Дональде Трампе политика США в отношении России была самой жесткой за всю историю страны.

Стоит отметить, что в США в последние годы действительно часто звучат антироссийские высказывания. Тот же Помпео открыто назвал Москву главным врагом Вашингтона. При этом российская тематика используется для решения внутриамериканских проблем, а также для усиления НАТО.

В мире США Правительство МИД

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