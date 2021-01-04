МИД РФ ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона

Министерство иностранных дел РФ дало оригинальный ответ на высказывания госсекретаря США Майка Помпео о жесткой политике американской администрации в отношении России.
На странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Twitter было опубликовано изображение картины художника Адольфа Нортена "Отступление Наполеона из Москвы" с подписью "Так держать, крутые парни".
Таким образом на Смоленской площади отреагировали на слова Помпео о том, что при президенте Дональде Трампе политика США в отношении России была самой жесткой за всю историю страны.
Стоит отметить, что в США в последние годы действительно часто звучат антироссийские высказывания. Тот же Помпео открыто назвал Москву главным врагом Вашингтона. При этом российская тематика используется для решения внутриамериканских проблем, а также для усиления НАТО.
Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 3, 2021