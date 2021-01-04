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04.01.2021 10:38
Рубрика: Власть

Миротворцы обезвредили в Карабахе около 19 тысяч взрывоопасных предметов

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны сообщило последние данные о службе российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Они продолжают отслеживать обстановку в регионе на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение беженцев в свои дома и очищают местность и объекты от неразорвавшихся боеприпасов.

Фото: Минобороны РФ
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Вот что, в частности, известно о работе наших саперов.

"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 414 гектаров местности, около 160 километров дорог, 617 строений, из них 22 социально значимых объекта. Обнаружено и обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов", - проинформировали в ведомстве.

Главным образом этой опасной работой занимаются специалисты Международного противоминного центра Минобороны России. Они используют при очистке территории специальную технику, в том числе многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Применение таких дистанционно управляемых беспилотных мобильных инженерных средств позволяет увеличить площадь разминируемых территорий, обеспечивая при этом безопасность личного состава.

Оператор может управлять "Ураном-6" на удалении до 800 метров. Имеющиеся на устройстве четыре видеокамеры высокой четкости обеспечивают ему хороший круговой обзор. В ходе работы этого комплекса находящиеся в земле боеприпасы обезвреживаются в результате срабатывания или физического разрушения.

"Уран" может сам дистанционно выполнить такую операцию с помощью специального вооружения. Что гарантирует комплексу достаточно большой эксплуатационный срок. Робот-сапер оборудован различными тралами. Но главное, что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть, этот комплекс отличит авиабомбу от артиллерийского снаряда и противотанковой мины. Военные говорят, что ничего подобного в армии прежде не было.

Фото: РИА Новости
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Известно, что "Уран-6" наши саперы активно использовали для очистки местности в Сирии. Робот-миноискатель на протяжении нескольких лет эффективно работал и на Северном Кавказе.

В Минобороны уточнили, что найденные и собранные саперами в Нагорном Карабахе боеприпасы вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне. А взрывоопасные предметы, которые невозможно эвакуировать, ликвидируют на месте.

Накануне в ведомстве сообщили, что российские миротворцы сопроводили из Армении в Карабах очередную колонну автобусов с сотней беженцев. По данным нашего оборонного ведомства, за время нахождения в Закавказье "голубые каски" обеспечили безопасное возвращение в свои дома 47 тысяч 287 человек. Им оказывают гуманитарную помощь. Наши военные также участвуют в восстановлении в регионе объектов гражданской инфраструктуры.

Власть Безопасность Армия Проблема Нагорного Карабаха

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