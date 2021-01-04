Мишустин назначил Оганесяна гендиректором госзаказчика в строительстве

Заместитель руководителя департамента строительства Москвы Карен Оганесян по распоряжению председателя правительства стал гендиректором компании "Единый заказчик в сфере строительства" сроком на три года.

Напомним, что по новому закону единый государственный заказчик в сфере строительства будет работать со стройками, финансируемыми за счет госказны. Высшим органом управления станет наблюдательный совет. Председателя и членов набсовета будет назначать кабмин сроком на три года.

Единый заказчик сможет обращаться с заявлениями о государственном кадастровом учете или регистрации права федеральной собственности на участки, будет вести строительный контроль.

Закон не распространяется на объекты транспортной инфраструктуры, правоохранительной, внешнеэкономической деятельности, обороны и безопасности государства, использования атомной энергии и космической инфраструктуры. Жилье для военнослужащих также не попадает в сферу деятельности единого госзаказчика.