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Текст:   Кира Латухина 
12:36 04.01.2021

Мишустин продлил беззаявительный порядок субсидий на ЖКУ

По поручению президента России Владимира Путина продлена возможность продолжения получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг без предоставления заявлений и документов.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение Владимир Путин дал по итогам социального онлайн-форума "Единой России".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются на полгода. Для их продления надо опять подавать заявление и документы, чтобы подтвердить право на такую поддержку.

Из-за коронавируса выплата продлевалась автоматически. Теперь такой порядок продлен до апреля. Если срок предоставления субсидии истекает в это время, то господдержка останется в прежнем размере еще на шесть месяцев без предоставления бумаг.

Напомним, что порядок оформления субсидий уже был упрощен. С этого года не нужно предоставлять квитанции и чеки об оплате ЖКУ, а также справки об отсутствии задолженности.

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