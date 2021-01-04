Мишустин продлил беззаявительный порядок субсидий на ЖКУ

По поручению президента России Владимира Путина продлена возможность продолжения получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг без предоставления заявлений и документов.

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение Владимир Путин дал по итогам социального онлайн-форума "Единой России".

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются на полгода. Для их продления надо опять подавать заявление и документы, чтобы подтвердить право на такую поддержку.

Из-за коронавируса выплата продлевалась автоматически. Теперь такой порядок продлен до апреля. Если срок предоставления субсидии истекает в это время, то господдержка останется в прежнем размере еще на шесть месяцев без предоставления бумаг.

Напомним, что порядок оформления субсидий уже был упрощен. С этого года не нужно предоставлять квитанции и чеки об оплате ЖКУ, а также справки об отсутствии задолженности.