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04.01.2021 15:15
Рубрика: Власть

На военные базы РФ в Киргизии и Таджикистане поставят бронемашины "Есаул"

Текст: Юрий Гаврилов
В 2021 году комендатуры российских военных баз в Киргизии и Таджикистане получат бронированные внедорожники УАЗ "Есаул". Об этом сообщил начальник регионального управления военной полиции Центрального военного округа Константин Смирнов.

"Новая техника будет применяться при охране и сопровождении воинских колонн, несении службы по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины в военных городках и на полигонах", - уточнил офицер.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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В пресс-службе ЦВО отметили, что внешне "Есаул" ничем не отличается от стандартного УАЗа "Патриот". Однако благодаря скрытой броне эта машина способна защитить пассажиров от выстрелов из стрелкового оружия крупного калибра, а также от взрывов мин и ручных гранат. Для отражения нападения двери военного внедорожника снабдили бойницами для ведения .

"Есаул" и "Патриот" - далеко не единственные автомобили, которыми оснащают нашу военную полицию. К примеру, осенью прошлого года на подмосковном полигоне Алабино прошла передача первых пяти специальных транспортных средств военной полиции "Патруль".

В церемонии принял участие начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Кураленко. Он тогда сообщил, что такие машины будут использоваться для сопровождения, охраны воинских колонн и патрулирования. Но самое главное, что они защитят экипаж от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств.

Поставка в армию этой техники осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Перед принятием на вооружение бронемашины прошли испытания в экспедициях Минобороны России к Северному Ледовитому океану и на гору Эльбрус, где показали высокие эксплуатационные характеристики.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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Автомобиль "Патруль" построен на отечественном шасси автомобиля КамАЗ. Его корпус выполнен в виде бронированной капсулы. Корпус автомобиля защищает личный состав от поражения стрелкового оружия калибра 5,45 и 7,62. Защищает он и экипаж от подрывов взрывчатых веществ массой до 2 кг в тротиловом эквиваленте при взрыве под колесами машины, под днищем или со стороны бортов автотранспорта. На окна автомобиля установлены решетки, предохраняющие стекла от поражения.

Запас хода автомобиля на полной заправке топливом составляет 1000 км. Топливные баки обработаны специальным раствором, который при пробитии стрелковым оружием затягивает отверстие и устраняет утечку топлива.

Власть Безопасность Армия

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