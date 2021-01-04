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04.01.2021 19:15
Рубрика: Экономика

Насколько выросло состояние миллиардеров в России за 2020 год

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За прошедший год, несмотря на пандемию коронавируса, состояние российских миллиардеров выросло на 13,8 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости с отсылкой к рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Фото: iStock
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Больше всех разбогатели бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и Алишер Усманов.

Рейтинг состояний рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Иногда расчет происходит из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к ее прибыли на 1 штуку. В список BBI входят 500 богатейших людей мира. Сейчас в нем 22 россиянина.

По последним итогам самым богатым россиянином является один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. За год его состояние выросло на 1,98 млрд долларов - до 30 млрд. Второе место занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Его капитал увеличился на 219 млн долларов - до 24,8 млрд. Третье место удерживает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, разбогатевший за прошлый год на 2,47 млрд долларов - до 23,9 млрд.

Следом идут владелец "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал увеличился на 3,11 млрд долларов - до 23,1 млрд, и Алишер Усманов, нарастивший состояние на 4,46 млрд долларов - до 21,1 млрд.

Шестым в списке стал Роман Абрамович - его капитал вырос на 2,06 млрд долларов - до 18,4 миллиарда. На седьмом месте бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, увеличивший состояние на 2,72 млрд долларов до 18,1 млрд долларов.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Крупнейшие финансовые потери за год среди российских миллиардеров понес глава "Лукойла" Вагит Алекперов, он на восьмом месте. За коронакризисный год его капитал уменьшился на 4,99 млрд долларов - до 17,3 млрд.

Девятое место занял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", потерявший за год на 1,51 млрд долларов. Теперь его состояние 16,6 млрд. Десятым стал владелец "Реновы" Виктор Вексельберг увеличивший капитал на 1,29 млрд долларов до 16,1 млрд.

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