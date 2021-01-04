Насколько выросло состояние миллиардеров в России за 2020 год

За прошедший год, несмотря на пандемию коронавируса, состояние российских миллиардеров выросло на 13,8 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости с отсылкой к рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех разбогатели бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и Алишер Усманов.

Рейтинг состояний рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Иногда расчет происходит из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к ее прибыли на 1 штуку. В список BBI входят 500 богатейших людей мира. Сейчас в нем 22 россиянина.

По последним итогам самым богатым россиянином является один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. За год его состояние выросло на 1,98 млрд долларов - до 30 млрд. Второе место занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Его капитал увеличился на 219 млн долларов - до 24,8 млрд. Третье место удерживает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, разбогатевший за прошлый год на 2,47 млрд долларов - до 23,9 млрд.

Следом идут владелец "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал увеличился на 3,11 млрд долларов - до 23,1 млрд, и Алишер Усманов, нарастивший состояние на 4,46 млрд долларов - до 21,1 млрд.

Шестым в списке стал Роман Абрамович - его капитал вырос на 2,06 млрд долларов - до 18,4 миллиарда. На седьмом месте бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, увеличивший состояние на 2,72 млрд долларов до 18,1 млрд долларов.

Крупнейшие финансовые потери за год среди российских миллиардеров понес глава "Лукойла" Вагит Алекперов, он на восьмом месте. За коронакризисный год его капитал уменьшился на 4,99 млрд долларов - до 17,3 млрд.

Девятое место занял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", потерявший за год на 1,51 млрд долларов. Теперь его состояние 16,6 млрд. Десятым стал владелец "Реновы" Виктор Вексельберг увеличивший капитал на 1,29 млрд долларов до 16,1 млрд.